Санкт-Петербург, 15 июня, 2023, 09:59 — ИА Регнум. В 2023 году начнёт работать соглашение о безвизовом посещении России и Ирана туристами из этих стран, при этом Тегеран заинтересован и в полной отмене виз. Об этом 15 июня заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) иранский посол в России Казем Джалали.

council. gov.ru Казем Джалали

Как отметил в беседе с РБК Джалали, Тегеран хотел бы договориться с российской стороной о полной отмене виз, что, по его мнению, только вопрос времени.

«Мы хотели бы, чтобы мы могли бы с РФ договориться о том, чтобы отменить визы для всех наших граждан», — сказал он.

Также иранский посол уточнил, что Иран занимался этим вопросом и ждёт от России по нему положительного ответа.

Как сообщало ИА Регнум, 13 февраля иранский посол в Москве заявил, что Россия и Иран в текущем году могут согласовать введение безвизового режима. Джалали уточнил, что Тегеран готов на такой шаг и начал со своей стороны шаги по этому вопросу. По его словам, в случае готовности российской стороны о безвизовом режиме можно объявить в кратчайшие сроки.