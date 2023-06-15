Челябинск, 15 июня, 2023, 09:48 — ИА Регнум. В результате падения мотодельтаплана в посёлке Совхозный Челябинской области погибли два человека. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Скорая помощь

Уточняется, что падение летательного аппарата произошло вечером 14 июня у посёлка Совхозный Катав-Ивановского района Челябинской области.

«В результате крушения погибло два человека», — говорится в сообщении.

Также указывается, что для координации деятельности правоохранителей на место трагического инцидента выехал ответственный дежурный транспортный прокурор. Ведётся установление причин произошедшего, организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов.

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня мужчина в результате падения дельтаплана в Оренбургской области получил многочисленные переломы. Дельтапланерист упал на склон холма и после этого не мог двигаться самостоятельно. На место падения прибыли сотрудники противопожарной службы, доставившие пострадавшего к карете скорой помощи.

Также 27 мая в Хабаровском крае при взлёте потерпел крушение мотодельтаплан. Пилотировавший его мужчина 1957 года рождения в результате этого погиб. По предварительным данным, он не смог справиться с управлением.