Мелитополь, 15 июня, 2023, 09:50 — ИА Регнум. На ореховском направлении ВСУ безуспешно попытались провести ряд атак в районе села Работино (Запорожская область), написал 15 июня председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что две роты ВСУ попытались осуществить несколько атак, чтобы захватить позиции ВС РФ и прорвать первую линию обороны. Попытка не удалась: ВСУ встретил плотный артиллерийский, а затем и стрелковый огонь российских войск.

«Понеся потери в живой силе и бронетехнике (не менее одной единицы), нацисты откатились назад», — сообщил Рогов.

Он напомнил, что ВСУ стремятся выйти к городу Токмаку, добавив, что на этом направлении постоянно ведутся артиллерийские дуэли.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что на запорожском участке фронта ВСУ не продвинулись ни на шаг и что бои идут на Времевском выступе. Он добавил, что российские силы выстроили мощные укрепления в Запорожской области.