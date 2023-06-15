Вашингтон, 15 июня, 2023, 09:24 — ИА Регнум. Соединённые Штаты непублично потребовали от киевских властей успехов на поле боя, в противном случае Украина может остаться без западной поддержки. Такое мнение 15 июня высказал обозреватель издания Politico Джейми Деттмер.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Несмотря на публичные обещания поддерживать Украину столько, сколько потребуется, официальные лица Вашингтона предупредили Киев, что необходимо в ближайшее время добиться крупных успехов на поле боя [в ходе контрнаступления]», — говорится в его статье.

Деттмер уточнил, что сами киевские власти не хотят, чтобы западные страны подталкивали их к более активным действиям в конфликте с Россией. При этом он заметил, что военные неудачи украинской армии могут способствовать разрушению надежд коллективного Запада.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что предпринятое властями Украины контрнаступление не приносит им никаких результатов. Он уточнил, что ВСУ не смогли приблизиться к российским оборонительным рубежам. Также экс-советник указал, что успехи, о которых сообщает Киев, зачастую относятся к участкам, расположенным вдалеке от оборонительных линий российских войск.

До этого бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ВСУ понесли колоссальные потери в ходе попыток контрнаступления. По его словам, эти потери достигают 8–10 военных к одному. Джонсон назвал главной проблемой украинской армии отсутствие качественной и эффективной поддержки с воздуха, а также указал на нехватку у ВСУ мобильной артиллерии и средств ПВО.