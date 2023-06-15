Москва, 15 июня, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Правительство Москвы и Министерство туризма Тверской области в рамках создадут межрегиональные промышленные туристические маршруты. Соглашение подписали руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова в ходе Петербургского международного экономического форума.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Москва и Тверская область будут развивать промышленный туризм

Соглашение с Тверской областью станет серьезным этапом развития промышленного туризма в регионах и одним из важных инструментов для обмена знаниями в данной сфере, отметил Овчинский. «В этом направлении у столицы есть релевантный опыт, которым мы готовы делиться. Так, на протяжение уже пяти лет город реализует проект «Открой#Моспром», который знакомит жителей и гостей столицы с работой столичных фабрик и заводов. За это время участниками проекта стали свыше 11,6 миллиона человек, для них провели более двух тысяч экскурсий, свыше 500 мастер-классов, спектакли и концерты на производствах и много других мероприятий», — добавил он.

По итогам соглашения создадут маршруты в обоих регионах а также составят список предприятий-участников проекта. В свою очередь, промышленники смогут обмениваться не только опытом в сфере промтуризма, но и развивать профессиональные компетенции, делиться знаниями и технологиями производственных процессов.

«Промышленный туризм для современного путешественника значит больше, чем просто пункт в экскурсионной программе. Турист осознанно выбирает предприятие и отрасль, с которой хочет познакомиться», — прокомментировала министр туризма Тверской области Наталья Лукьянова. По ее словам, соглашение поможет показать крупным производствам эффект от туризма для предприятия, в том числе в продвижении своей продукции.

Проект «Открой#Моспром» появился в 2019 году. Он объединил множество форматов: офлайн — и онлайн-экскурсии на промышленные предприятия столицы, лекции, мастер-классы, интеллектуальные игры и другие специальные мероприятия. Значимость проекта подтверждают награды, сегодня их уже шесть, например «Регион-наставник по промышленному туризму».