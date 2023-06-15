Новочеркасск, Ростовская область, 15 июня, 2023, 09:04 — ИА Регнум. На Новочеркасской ГРЭС, где накануне, 14 июня, произошёл пожар, возобновилась работа, сообщили 15 июня в компании.

Сергей Пивоваров/РИА Новости Новочеркасская ГРЭС

«Новочеркасская ГРЭС возобновила работу в Единой энергосистеме России», — цитирует представителя предприятия ТАСС.

В 4:07 мск включен в сеть энергоблок №3, он несёт нагрузку. Также идёт подготовка других энергоблоков к запуску. Работа возобновилась после выполнения обследования и инфраструктуры ГРЭС.

Пожар на Новочеркасской ГРЭС произошёл на энергоблоке №6, у которого загорелась кровля. Площадь возгорания составила 200 кв. м. С места ЧП эвакуировали полторы сотни сотрудников. Вечером 14 июня возгорание ликвидировали.

Глава Ростовской области Василий Голубев опроверг сообщения о взрыве на предприятии. Он проинформировал о временной остановке предприятия и о возможных ограничениях в подаче электроэнергии по региону.

В результате пожара три сотрудника ГРЭС получили ожоги. В связи с этим была начата доследственная проверка.