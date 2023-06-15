Пермь, 15 июня, 2023, 08:57 — ИА Регнум. В результате пожара в многоквартирном доме в Пермском крае погибли два человека, включая годовалого ребёнка. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Светлана Шевченко/РИА Новости Пожарные

Отмечается, что пожар вспыхнул в многоквартирном доме на улице Заречной в посёлке Новоильинский Нытвенского городского округа в ночь на 15 июня. Загорелась вся кровля здания, площадь возгорания составила 150 квадратных метров.

«В результате пожара обнаружены погибшие — бабушка 1968 года рождения и внук 2022 года рождения», — говорится в сообщении.

Также указывается, пожар потушили в 02:10 (00:10 мск), в работах по его ликвидации принимали участие восемь человек и задействовали две единицы техники.

Как сообщало ИА Регнум, 14 июня в пятиэтажном жилом доме на улице Чехова в Казани произошёл пожар. Возгоранию присвоили четвертый уровень сложности, его площадь составила свыше тысячи квадратных метров.

Позднее пожар удалось локализовать на площади 1100 кв. метров. Из горящего строения эвакуировали 132 человека, включая двух маломобильных граждан. Вечером 14 июня открытое горение ликвидировали, в этих работах принимали участие 62 человека и 12 единиц техники.