Вашингтон, 15 июня, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Начатое Киевом контрнаступление не приносит ему никаких результатов, украинская армия не сумела приблизиться к российским оборонительным рубежам. Такое мнение 15 июня высказал экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

РИА Новости Уничтоженная военная техника ВСУ

Как отметил отставной американский военный, успехи, о которых сообщают киевские власти, чаще всего относятся к участкам, находящимся вдали от оборонительных линий российской армии.

«Они [ВСУ] не добились совершенно никаких успехов, так как в украинском контрнаступлении всё крутится вокруг способности достичь линии обороны, взломать её и затем подобраться к важному пункту, например, Мелитополю», — сказал он.

Макгрегор добавил, что украинские военные могут позиционировать в качестве своих достижений «два или три разрушенных здания», расположенных на расстоянии 15–25 км от оборонных рубежей ВС России.

Как сообщало ИА Регнум, ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что украинская армия понесла колоссальные потери в ходе попыток контрнаступления. По его словам, её потери достигают 8–10 солдат к одному. Также он назвал главной проблемой ВСУ отсутствие качественной и эффективной поддержки с воздуха.

Также 14 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что с 4 июня ВСУ потеряли на фронте около 7,5 тысячи человек убитыми и ранеными. Военный уточнил, что эта цифра без учёта погибших украинских военных при применении российского высокоточного оружия большой дальности на территориях в глубине Украины.