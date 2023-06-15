Москва, 15 июня, 2023, 08:41 — ИА Регнум. Россия в письменной форме уведомила ряд стран, в том числе Саудовскую Аравию, ОАЭ, Турцию, Малайзию и Мексику, о проблемах, которые начнутся в случае внесения РФ в штрафные списки FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА Регнум

В документе говорится, что это возможное событие скажется на торговых связях между российской стороной и указанными государствами. В Москве полагают, что попадание в черный или серый список FATF усложнит для стран ведение бизнеса, а также может ударить по международному сотрудничеству в оборонных и энергетических проектах.

При этом Россия призвала партнеров воздержаться от поддержки внесения РФ в перечень. Вопрос по этому поводу в FATF будут обсуждать на саммите, который пройдет с 19 по 23 июня.

Как сообщало ИА Регнум, о намерении (FATF) внести Россию в свой чёрный список за её связи с Ираном стало известно 11 июня. Эксперты считают, что такой шаг сделает невозможными любые международные переводы, в том числе от частных лиц.

Отмечается, что против такой меры выступают Индия и Китай, поскольку под угрозой окажутся крупные энергетические, инфраструктурные, оборонные проекты. Россия присоединилась к организации в 2003 году.

В 2022 году страна лишилась руководящих и консультативных функций, в феврале 2023 года уже ограничили её членство в организации.