Кривой Рог, Украина, 15 июня, 2023, 08:37 — ИА Регнум. О пожаре на двух промышленных предприятиях в городе Кривом Роге сообщил 14 июня глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

По его словам, пожары к настоящему моменту локализовали.

«Имеются существенные разрушения производственных сооружений. Разбиты газопроводы. Уничтожены шиномонтаж и автобус», — сообщил Лысак.

Он утверждает, что пожары возникли в результате прилёта российских ракет и что одну ракету сбила украинская система ПВО.

Минобороны РФ не сообщало об ударах по Днепропетровской области.

Ранее украинские СМИ распространили информацию о взрывах в Кривом Роге, Одессе и Харькове. О взрыве в Кривом Роге также сообщил глава городского совета обороны Александр Вилкул.