Братск, Иркутская область, 15 июня, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Владельца кафе быстрого питания в Братске Иркутской области, в котором отравились шаурмой 62 человека, задержали. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области.

Иван Шилов ИА Регнум Следственный комитет России

«В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности)», следователями СК в порядке ст. 91 УПК РФ задержан индивидуальный предприниматель — владелец кафе быстрого питания «Шаурму хочу», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на утро 15 июня за медицинской помощью с признаками отравления обратились 62 человека, из числа которых 29, включая пятерых детей, были направлены в медучреждения. Пострадавшие рассказали, что все они ели шаурму и спустя некоторое время стали плохо себя чувствовать.

Также указывается, что сотрудники Роспотребнадзора выявили в указанном предприятии общественного питания нарушения требований санитарного законодательства, такие как нарушения технологического процесса приготовления блюд и условий хранения продуктов питания и продовольственного сырья, также в кафе нет условий для соблюдения личной гигиены работников. В результате этого оно временно закрыто.

«Следователи СК проводят необходимые следственные действия. Допрашивают предпринимателя, персонал кафе, а также пострадавших. Расследование уголовного дела продолжается», — заключается в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ранее стало известно, что число отравившихся шаурмой в кафе жителей Братска Иркутской области выросло до 62 человек. Из этого числа 29 человек госпитализировали.

До этого, 14 июня, пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области сообщила, что следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей одного из кафе в Братске. Специалисты взяли пробы продуктов питания, кухонных приборов и техники, а следователями были изъяты гриль-печи и документация персонала кафе. Также всех работников направили на бактериологическое исследование.