Белгородская область, 15 июня, 2023, 08:13 — ИА Регнум. Украинская диверсионно-разведывательная группа бросила в ходе отхода из села Новая Таволжанка Белгородской области много натовского оружия, заявил журналистам разведчик с позывным Кара.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По словам военнослужащего, бойцы его подразделения находят это вооружение.

«На маршруте отхода наблюдали очень много брошенных боеприпасов иностранного производства, а именно НАТО. Нам показалось странным, что лежало много желтых повязок», — сказал он в беседе с РИА Новости.

Он уточнил, что диверсанты оставили часть такого вооружения в частных домах, где устраивали засады и вели огонь по российским силам. Кара показал пулеметную ленту с патронами калибра 5,56 мм, используемого войсками НАТО, а также осколочные боеприпасы для многозарядного подствольного гранатомета и пенал для переноса в подсумке.

Как сообщало ИА Регнум, 4 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал о том, что в Новую Таволжанку вошла группа украинских диверсантов и с противником вступили в бой.

5 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков объявил, что российские силы сорвали попытку двух украинских диверсионных групп проникнуть на территорию России в районе населённого пункта Новая Таволжанка. По его словам, диверсанты намеревались форсировать реку Северский Донец, а после панировали высадиться на окраине населённого пункта.

Конашенков добавил, что российским военным удалось уничтожить более десяти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль.