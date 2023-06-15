Вашингтон, 15 июня, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский ввёл в заблуждение американцев, пообещав не наносить удары по российской территории, написал в своей статье для журнала Newsweek Майкл Трейси.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Автор публикации напомнил, что украинский лидер говорил об этом еще год назад, когда отправился в медиа-тур по США. Трейси отметил, что обещания главы Украины тогда поддержал американский президент Джо Байден.

Журналист подчеркнул, что не осталось сомнений в том, что ВСУ атакуют регионы России. Обозреватель также обвинил власти США во лжи по поводу американской политики по Украине.

Трейси пояснил, что украинская армия использовала для ударов по России американское оружие, а Белый дом якобы не одобряет и не допускает таких действий Киева.

Как сообщало ИА Регнум, 1 мая представитель Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что Вашингтон планирует поддержать атаки киевских войск по объектам на российской территории. Это заявление касалось в том числе и ударов беспилотных летательных аппаратов по целям в Крыму и Брянской области.

12 июня президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ обстреливают жилые кварталы и гуманитарные объекты, хотя с военной точки это не имеет никакого смысла. 13 июня пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что США по-прежнему выступают против атак украинских сил по территории России.