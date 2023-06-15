Донецк, 15 июня, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России опубликовало кадры работы экипажей ударных вертолётов Воздушно-космических сил Ми-28Н по уничтожению украинской бронированной техники и опорных пунктов ВСУ.

Павел Аджигильдяев Ми-28

«В ходе выполнения боевых вылетов лётчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укреплённым пунктам подразделений ВСУ. В результате боевого применения были уничтожены пункт управления, танки и другая бронетехника», — сообщили в ведомстве.

В Министерстве обороны подчеркнули, что российская армейская операция в зоне специальной военной операции в первую очередь выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники и доставке необходимых грузов и средств поддержки.

Как передавало ИА Регнум, утром 14 июня российские вертолёты Ка-52 и Ми-28 нанесли удары по позициям Вооружённых сил Украины на купянском направлении. По словам начальника пресс-центра группировки войск «Запад» Сергея Зыбинского, всего было нанесено восемь ударов по пунктам временной дислокации, скоплению живой силы и военной техники.

В результате удара потери понесли украинские войска из 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны.