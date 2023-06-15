Москва, 15 июня, 2023, 07:34 — ИА Регнум. Россия в очередной раз поднимет тему подрыва трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» на закрытых консультациях Совета безопасности Организации Объединённых Наций 15 июня, заявил в своём Telegram-канале заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Пятнадцатого июня постпредство России при ООН в ходе закрытых консультаций членов СБ ООН поднимет вопрос о расследовании подрыва «Северных потоков». После этого предполагается наше краткое общение с аккредитованными журналистами», — сказал Полянский.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание Politico сообщило, что военная разведка Нидерландов получила данные о якобы непосредственном участии главнокомандующего Вооружённые силами Украины Валерия Залужного в подготовке операции по подрывам газопроводов.

Диверсии на российских «Северных потоках» произошли 26 сентября 2022 года. После произошедшего Германия, Дания и Швеция сделали заявление о наличии признаков целенаправленного подрыва.

14 июня шведский прокурор Матс Юнгквист заявил, что расследование теракта на «Северных потоках» рассчитывают завершить к осени. По его словам, в расследовании принимают участие следственные группы из Германии.