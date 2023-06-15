Москва, 15 июня, 2023, 07:24 — ИА Регнум. Десятки тысяч людей из США и европейских стран симпатизируют России, задумываясь о переезде в РФ, заявил глава Россотрудничества Евгений Примаков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщает газета «Известия».

ИА REGNUM Россия

Он отметил, что эта тенденция сформировалась вопреки усилению русофобских настроений на Западе. Примаков назвал причины такой позиции среди потенциальных переселенцев.

«У них нет русских корней, они просто считают, что Россия остается ковчегом адекватности и спокойствия, где они могут вырастить своих детей в нормальных человеческих ценностях», — отметил глава Россотрудничества.

Он также рассказал, что под Серпуховом в Подмосковье появится «американская деревня», в которую смогут переселяться граждане недружественных России стран. Примаков добавил, что площадь поселения составит 27 гектаров.

Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) создали в 2008 году. Ведомство является правопреемником Российского центра международного научного и культурного сотрудничества, учрежденного в 1994 году.

Деятельность агентства представлена в 80 странах, где открыты 96 представительств. В апреле 2021 года Украина ввела санкции против Россотрудничества.