Новый, 477-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован известием о поражении за ночь и утро 15 июня девяти беспилотных летательных аппаратов в небе над Крымом. Шесть дронов были сбиты силами противовоздушной обороны, три заглушены и посажены средствами радиоэлектронной борьбы, сообщил 15 июня в своём Telegram-канале глава Республики Крым Сергей Аксёнов. По его словам, один аппарат успел сдетонировать в селе Докучаево Красногвардейского района, повредив остекление ряда жилых домов.

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Шесть украинских беспилотников таких типов, как «Фурия», «Валькирия» и «Лелека», российские войска сбили на запорожском направлении. Также ВС РФ помешали перегруппировке украинским военным. Как пояснил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов, противник вел разведку под огнём артиллерийских орудий.

Наступление киевской армии в Запорожской области не увенчалось успехом. Украинская армия ничего не добилась во время проведения контрнаступления, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире Judging Freedom.

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