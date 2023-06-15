Москва, 15 июня, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Разработка нового учебника по истории для основной школы (5–9 классы) завершится в течение следующего года. Об этом 15 июня рассказал министр просвещения Сергей Кравцов в интервью изданию «Известия» в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

Василий Иванов ИА REGNUM Кабинет истории

«Мы пришли к мнению, что нам нужен единый учебник, и объединили всё в учебнике новейшей истории», — пояснил Кравцов и уточнил, что учебник истории для основной школы будет полностью завершён в 2024 году.

Кроме того, Кравцов отметил, что для старших классов учебник уже полностью готов, он будет доступен в школах с 1 сентября текущего года. Школы смогут задействовать новый учебник постепенно, по мере возможности.

«Учебник для 10–11 классов совмещает те подходы, которые были и в существующих учебниках. Его авторский коллектив состоит из ведущих ученых: это и Александр Чубарьян, и Анатолий Торкунов, и Владимир Мединский. Фактически это авторы тех курсов истории, по которым ребята учатся сейчас», — отметил Кравцов.

По словам Кравцова, в новом учебнике есть раздел, посвященный специальной военной операции. В нём будут приведены факты, иллюстрирующие необходимость и причины проведения российской спецоперации на Украине. Министр просвещения выразил уверенность в том, что благодаря учебнику школьники смогут осознанно ознакомиться с темой СВО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал сделать школьные и вузовские курсы по истории и обществознанию более актуальными, отвечающими на современные вызовы.