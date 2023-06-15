Мелитополь, 15 июня, 2023, 06:58 — ИА Регнум. Вооружённые силы России помешали украинским военным перегруппироваться на запорожском направлении, сообщил журналистам начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«На запорожском направлении противник вел разведку, огонь из артиллерийских орудий, а также предпринимал попытки провести перегруппировку сил», — сказал он в беседе с ТАСС.

Кроме того, российские бойцы уничтожили из артиллерии буксируемую гаубицу ВСУ Д-30 и ударили по пехоте противника. Также, как отметил Чехов, силы противовоздушной обороны ВС России сбили шесть украинских беспутников таких типов, как «Фурия», «Валькирия» и «Лелека».

Как сообщало ИА Регнум, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал о том, что затяжные дожди в Запорожской области снизили темпы наступления ВСУ в регионе. Он уточнил, что активность украинских войск свелась к регулярным массированным артиллерийским обстрелам и контрбатарейной борьбе.

В свою очередь врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что наступление киевской армии в Запорожской области не увенчалось успехом, поскольку противник не продвинулся ни на шаг. Он отметил, что российские силы выстроили в регионе серьёзные укрепления и установили 20 противотанковых ракетных комплексов «Корнет».

14 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков объявил о том, что за сутки ВСУ потеряли на запорожском, херсонском и южнодонецком направлениях более 850 военнослужащих. Кроме того, удалось ликвидировать 20 танков, 4 боевые машины пехоты, 15 боевых бронированных машин, 2 артиллерийские установки М777, а также гаубицы «Мста-Б», Д-30 и боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град».