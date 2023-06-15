Токио, 15 июня, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не смогут вторгнуться в Крым без прямой поддержки Североатлантического альянса, заявил экс-аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато в интервью President Online 15 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО и Украина

«С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымской полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство НАТО, главным образом американских войск», — заявил Сато, отметив, что в этом случае возникнет конфликт между Россией и США, что перерастёт в мировую войну.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пребывает в отчаянии из-за того, что Соединённые Штаты Америки не стремятся напрямую принимать участие в конфликте, так как настоящей целью Вашингтона в конфликте на самом деле является ослабление Москвы, а Киев — всего лишь инструмент для этого.

Как передавало ИА Регнум, ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что провал «широко разрекламированного» контрнаступления Вооружённых сил Украины — фиаско Владимира Зеленского. По его словам, ВСУ не смогли добиться успеха, даже учитывая всестороннюю поддержку западных союзников.

В период до мая в министерстве обороны Украины и офисе украинского президента неоднократно заявляли, что основной целью контрнаступления ВСУ является возвращение утраченных территорий, в том числе и Крымского полуострова, вошедшего в состав Российской Федерации в 2014 году.