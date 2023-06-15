В Японии заявили, что у ВСУ нет шансов напасть на Крым без помощи НАТО
Токио, 15 июня, 2023, 06:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины не смогут вторгнуться в Крым без прямой поддержки Североатлантического альянса, заявил экс-аналитик министерства иностранных дел Японии Масару Сато в интервью President Online 15 июня.
«С практической точки зрения просто немыслимо представить, чтобы украинская армия напала на Крымской полуостров только своими силами. Для этого потребуется прямое вмешательство НАТО, главным образом американских войск», — заявил Сато, отметив, что в этом случае возникнет конфликт между Россией и США, что перерастёт в мировую войну.
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский пребывает в отчаянии из-за того, что Соединённые Штаты Америки не стремятся напрямую принимать участие в конфликте, так как настоящей целью Вашингтона в конфликте на самом деле является ослабление Москвы, а Киев — всего лишь инструмент для этого.
Как передавало ИА Регнум, ранее экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что провал «широко разрекламированного» контрнаступления Вооружённых сил Украины — фиаско Владимира Зеленского. По его словам, ВСУ не смогли добиться успеха, даже учитывая всестороннюю поддержку западных союзников.
В период до мая в министерстве обороны Украины и офисе украинского президента неоднократно заявляли, что основной целью контрнаступления ВСУ является возвращение утраченных территорий, в том числе и Крымского полуострова, вошедшего в состав Российской Федерации в 2014 году.