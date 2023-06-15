Братск, Иркутская область, 15 июня, 2023, 06:10 — ИА Регнум. До 62 человек возросло количество отравившихся шаурмой жителей Братска Иркутской области. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

Peteravivangel Шаурма

Уточняется, что на утро 15 июня к медикам с признаками пищевого отравления обратились 62 человека. С диагнозом «острая кишечная инфекция» госпитализировано 29 человек, в том числе пятеро детей.

Отмечается, что отравления зафиксированы после употребления пострадавшими шаурмы в кафе быстрого питания «Шаурму хочу». По факту массового отравления людей было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности»).

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся необходимые следственные действия.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Братске до 48 человек увеличилось число отравившихся шаурмой в местном кафе. При этом в 2019 году в этом заведении быстрого питания уже происходил аналогичный случай, но кафе сменило вывеску и продолжило работу.

Массовое отравление прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Он заявил 14 июня, что десять человек в Братске попали в больницу после того, как посетили кафе.