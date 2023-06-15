Донецк, 15 июня, 2023, 06:05 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало работу расчётов реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» Западного военного округа по позициям Вооружённых сил Украины.

Mike1979 Russia РСЗО «Торнадо-С»

«Машина в бою ни разу не подводила». Кадры боевой работы расчётов РСЗО «Торнадо-Г» Западного военного округа», — говорится в сопровождающем видеоролик сообщении, опубликованном в четверг, 15 июня, в Telegram-канале ведомства.

По информации Минобороны, ударом РСЗО «Торнадо-Г» удалось уничтожить несколько командных пунктов, которые удалось вскрыть средствами артиллерийской разведки и расчётами беспилотных летательных аппаратов.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков в ходе брифинга 14 июня заявил, что Вооружённые силы Украины за последние 11 дней потеряли при попытке наступления около 7,5 тысячи военнослужащих убитыми и ранеными. Он почеркнул, число названо без учёта украинских военных, погибших в результате применения российской авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня.