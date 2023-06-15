Москва, 15 июня, 2023, 05:53 — ИА Регнум. Около 12 часов провели пассажиры рейса Москва — Шарм-эш-Шейх в аэропорту Шереметьево в ожидании вылета. Об этом 15 июня сообщает РЕН ТВ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аэропорт Шереметьево

Длительная задержка авиарейса, предположительно, произошла из-за поломки самолёта, принадлежащего египетской авиакомпании. При этом, по словам девушки-очевидца, время вылета, изначально назначенное на 16:40 мск 14 июня, сдвигают каждые полчаса-час, но чёткого объяснения причин переноса пассажирам не поясняют. Никаких комментариев никто не даёт.

Оператор «Библио Глобус», который организовал тур, заявил, что не несёт ответственности за действия компании-перевозчика. Возможности поменять авиарейс у пассажиров нет. Кроме того, туристы уточнили, что представители авиакомпании в воздушной гавани отсутствуют. При этом пассажирам выдали талоны на еду лишь один раз.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вылет самолёта авиакомпании «Нордвинд» в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково отложили из-за роя пчёл, атаковавшего трап. Насекомые буквально облепили трап, создав препятствие для пассажиров.