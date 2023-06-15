Москва, 15 июня, 2023, 05:50 — ИА Регнум. Бойцы отряда специального назначения Росгвардии обнаружили в Луганской Народной Республике базу украинских силовиков со следами массового производства самодельных взрывных устройств, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Боец Росгвардии

«Производство было организовано в одном из гаражных кооперативов», — говорится в сообщении.

Он уточнил, что речь идёт о комплексе из нескольких гаражей, которые связанны сетью подземных ходов. Внутри боксов лежат вскрытые различные типы боеприпасов и мин.

Кроме того, в гаражах оставили плакаты, где приводятся подробные тактико-технические характеристики военной техники. В Росгвардии назвали их наличие признаком того, что на базе проводили подготовку к диверсиям.

Спецназовцы также нашли на месте автомобильные номерные знаки европейского государства и листовки с лозунгами на польском языке, что указывает на причастность иностранных наемников к выявленной деятельности.

Представитель пресс-службы отметил, что предметы, представлявшие опасность для мирных граждан, были изъяты и уничтожены.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Национальный антитеррористический комитет распространил информацию о том, что целями украинских спецслужб возле зоны проведения специальной военной операции стали объекты российского транспорта. В ведомстве отметили, что с февраля 2022 года на этих объектах удалось предотвратить 28 диверсий и террористических актов.

Отмечается, что российские силовики продолжат заниматься обеспечением транспортной безопасности на местах. 13 июня бойцы Росгвардии обнаружили схроны с боеприпасами ВСУ в ДНР.

Они изъяли более 70 противотанковых управляемых ракет, около 200 крупнокалиберных снарядов и мин, а также гранатомёты, взрывчатку и заряды к реактивным системам залпового огня. Помимо этого росгвардейцы смогли найти свыше 23 тысяч патронов.