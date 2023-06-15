Вашингтон, 15 июня, 2023, 05:32 — ИА Регнум. США при желании могут заставить Украину пойти на мирные переговоры с Россией. Об этом рассказал бывший эксперт Пентагона, советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн в интервью Myśl Polska.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Эксперт предложил свой план мирного урегулирования конфликта, предполагающий подписание с Россией соглашения, в котором будут закреплены территориальные изменения, произошедшие с начала российской спецоперации.

«США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь», — указал Пайн.

По мнению Пайна, если Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую и военную помощь, то президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на признание территориальных потерь и нынешней границы, при которой под контролем Киева остаются 82% от изначальной территории.

Аналитик полагает, что у США и НАТО нет причин продолжать противостояние с Россией. Пайн поясняет, что у Москвы нет агрессивных планов по отношению к Европе, а весь украинский конфликт стал следствием провокации НАТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Китай намерен обсудить со своими коллегами возможные пути разрешения украинского конфликта.

В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил президента США об опасности победы российской стороны в вооружённом конфликте на Украине. По его словам, победа России воодушевит другие страны, в том числе и Китай.