В США указали, что Зеленского предупредили о возможной капитуляции Украины
Экс-аналитик Пентагона Пайн: США не исключают признание Зеленским территориальных потерь
Вашингтон, 15 июня, 2023, 05:32 — ИА Регнум. США при желании могут заставить Украину пойти на мирные переговоры с Россией. Об этом рассказал бывший эксперт Пентагона, советник кандидата на пост президента США на праймериз Республиканской партии Вивека Рамасвами Дэвид Пайн в интервью Myśl Polska.
Эксперт предложил свой план мирного урегулирования конфликта, предполагающий подписание с Россией соглашения, в котором будут закреплены территориальные изменения, произошедшие с начала российской спецоперации.
«США должны обратиться к Украине и заявить, что план принят и его реализация запущена. Мы также прекратили бы оказывать киевскому режиму военную помощь», — указал Пайн.
По мнению Пайна, если Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую и военную помощь, то президент Украины Владимир Зеленский будет вынужден согласиться на признание территориальных потерь и нынешней границы, при которой под контролем Киева остаются 82% от изначальной территории.
Аналитик полагает, что у США и НАТО нет причин продолжать противостояние с Россией. Пайн поясняет, что у Москвы нет агрессивных планов по отношению к Европе, а весь украинский конфликт стал следствием провокации НАТО.
Ранее ИА Регнум сообщало, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Китай намерен обсудить со своими коллегами возможные пути разрешения украинского конфликта.
В свою очередь, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг предупредил президента США об опасности победы российской стороны в вооружённом конфликте на Украине. По его словам, победа России воодушевит другие страны, в том числе и Китай.