Баку, 15 июня, 2023, 05:09 — ИА Регнум. Заявления Армении об обстреле азербайджанскими военными гражданских лиц на строящемся на границе с Азербайджаном металлургическом заводе являются «выдумкой», написал в своём микроблоге руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

В Баку считают, что этот шаг Еревана направлен на отвлечение внимания от «собственных военных провокаций» и «негативного трансграничного влияния» из-за воздвигаемого предприятия.

Ранее минобороны Армении сообщило об обстреле строящегося завода в приграничном селе Ерасх. В результате инцидента пострадали два иностранных гражданина.

Экологические организации Азербайджана обвиняют Армению в нарушении международного права из-за строительства указанного завода, поскольку проект не был согласован с азербайджанскими властями. При этом в Ереване заявляют, что его возведение ведется в полном соответствии с международными нормами.

Время от времени на границе Армении и Азербайджана происходят перестрелки. Последнее такое обострение произошло в ночь на 13 сентября 2022 года.

Тогда азербайджанские военные атаковали с применением артиллерии и бесполотников объекты в районе армянских приграничных городов Горис, Сотк и Джермук. Армения объявила о гибели и ранении людей на своей территории, а также провела эвакуацию жителей из этих населённых пунктов. После Ереван обратился за помощью к Москве.