Мариуполь, ДНР, 15 июня, 2023, 05:07 — ИА Регнум. Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложила главе государства посетить город Мариуполь Донецкой Народной Республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Мариуполь

«Мы надеемся, что в декабре начнёт работать этот [многопрофильный высокотехнологичный медицинский] центр. И если будет такая возможность, Владимир Владимирович, приглашаем вас», — сказала Скворцова.

Она также подчеркнула, что на сегодняшний день медицинский центр готов уже на 74%. Монтаж тяжёлого оборудования на объекте начнётся с 15 июня. «Это мощный центр, в нём будет работать очень много сотрудников», — добавила Скворцова.

Как передавало ИА Регнум, ранее корреспондент французского радиовещательного издания Radio France Сильвен Тронше, побывавший в Мариуполе, заявил о впечатляющих темпах восстановления города. По его словам, в ближайшее время город имеет все шансы стать крупным морским курортом на берегу Азовского моря.

По словам главы Мариуполя Олега Моргуна, процесс восстановления города планируется полностью завершить в течение трёх лет. Он также напомнил, что на данный момент ремонтно-восстановительные работы идут на 1,8 тысячи объектах.