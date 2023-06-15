Киев, 15 июня, 2023, 04:59 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, а также в Одессе и в Харькове. Об этом 15 июня сообщили украинские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

О взрывах в Кривом Роге сообщил глава совета обороны города Александр Вилкул. Кроме того, Вилкул предупредил о запрете снимать взрывы и их последствия и выкладывать видео и фотоматериалы в интернет.

Кроме того, украинское издание «Суспильне» («Общественное») рассказало о взрывах в Одессе. По предварительной информации, в городе сработала система противовоздушной обороны. Через полчаса в городе произошла серия из трёх взрывов, которые звучали с перерывом около десяти минут.

В Харькове, по данным украинского телеканала ТСН, прогремело три взрыва.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры в украинских городах уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на всей территории Украины два раза в течение суток объявлялась воздушная тревога.