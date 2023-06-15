Мелитополь, 15 июня, 2023, 04:05 — ИА Регнум. Власти Украины не заинтересованы в ядерной безопасности Запорожской атомной электростанции, заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС

«Ядерная безопасность им [киевским властям] интересна меньше всего, поэтому очень много имитации вокруг ядерной безопасности», — сказал гендиректор концерна.

По его словам, если бы ядерная безопасность Запорожской АЭС действительно была одним из приоритетов украинских властей, то Вооружённые силы Украины никогда бы не обстреливали территорию объекта.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу реки Днепр, рядом с Энергодаром. ЗАЭС является самой крупной по числу блоков и мощности атомной электростанцией в Европе. В октябре 2022 года ЗАЭС перешла в собственность Российской Федерации.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике Рафаэль Гросси посетит Запорожскую атомную электростанцию 15 июня. В ходе визита Гросси проследит за соблюдением пяти основных принципов защиты станции, представленных Совету Безопасности ООН 30 мая.