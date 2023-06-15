Париж, 15 июня, 2023, 03:50 — ИА Регнум. Потеря военной техники, поставленной Киеву странами Запада, была неприятным сюрпризом для Украины. Такое заявление сделал 14 июня научный сотрудник в Фонде стратегических исследований генерал Оливье Кемпф в беседе с Figaro.

Иван Шилов ИА REGNUM Уничтоженная техника ВСУ

Кемпф назвал уничтожение российскими войсками западной техники неприятным сюрпризом для ВСУ и уточнил, что из строя было выведено существенное количество танков Leopard и бронемашин Bradley. Отремонтировать военную технику в условиях продолжающихся боевых действий очень сложно, так как нужны и мастерские и специалисты.

«Нынешние потери стали плохим сюрпризом. Все идет не так, как задумал Запад. Не по западному плану», — пояснил генерал.

Кроме того, по словам Кемпфа, Киев не ожидал, что российские войска будут настолько жёстко защищать свою первую линию обороны. Генерал отметил, что украинская армия столкнулась не с лёгкой защитой, а с серьёзным сопротивлением уже на первой линии обороны.

Ранее ИА Регнум сообщало, что генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг подтвердил факт потерь украинской армией западной военной техники. Генсек отметил, что при масштабном наступлении потери неизбежны.

Кроме того, западные страны недооценили возможности российских войск, и в результате этого ВСУ потеряли большую часть поставленных им американских БМП Bradley. Отмечалось, что к унизительной потере украинскими войсками большей части названных БМП привела ставка НАТО и Украины на то, что у России якобы наблюдается нехватка военного потенциала, у её командующих — необходимой связи для координации сложных операций, а у простых солдат — нехватка подготовки и морального духа.