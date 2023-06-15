Москва, 15 июня, 2023, 03:15 — ИА Регнум. Задымление произошло в здании Общественной палаты РФ в Москве. Об этом 15 июня сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Людмила Лис ИА REGNUM Общественная палата РФ

Уточняется, что в экстренные службы поступил сигнал о возгорании в административном здании, расположенном по адресу: Миусская площадь, дом 7, строение 1. Согласно информации из открытых источников, здесь находятся Общественная палата РФ и аппарат уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка.

Как пояснил источник, сотрудники экстренных служб завершили проверку здания, источник возгорания обнаружен не был, но в здании наблюдается сильное задымление. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в электрощитовой. Пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее ИА Регнум сообщало о локализации пожара в жилом пятиэтажном доме, расположенном на улице Чехова в Казани. Площадь пожара составила 1100 кв. метров. Из дома были эвакуированы 132 человека, включая двух маломобильных граждан, которые были переданы под наблюдение медиков. Информация о пострадавших не поступала