Грозный, 15 июня, 2023, 02:48 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись со встречи с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым, на которой обсуждается ход специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Кадыров

На мероприятии также присутствовали председатель чеченского парламента Магомед Даудов и министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев. Кадыров дал пояснение под видео о том, что обнародовал запись, чтобы опровергнуть ложную информацию о Делимханове, которую распространяют украинские СМИ.

«С большим удивлением наблюдаю, что даже после публикации нашей совместной фотографии с депутатом Госдумы РФ Адамом Делимхановым украинские СМИ продолжают нагло врать о его ликвидации. Неужели они настолько оторвались от реальности, считая, что мы не сможем опровергнуть их наглую ложь?!» — написал глава Чечни.

Он отметил, что уже давно понял «лживую сущность украинских средств массовой дезинформации». Кадыров также призвал российскую прессу не поддаваться на подобные провокации.

Источник: Telegram-канал RKadyrov_95

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3813236" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадыров опубликовал видео с Делимхановым после фейков о нём

Как сообщало ИА Регнум, ранее ряд Telegram-каналов распространили информацию о том, что Адам Делимханов якобы погиб. При этом телеканал «Звезда» опроверг эти сведения, а также уточнил, что депутат получил ранение и находится под наблюдением врачей.

В ответ на указанные сообщения Рамзан Кадыров написал, что не может выйти на связь с Делимхановым, и попросил украинскую разведку дать координаты того места, по которому ВСУ будто бы нанесли удар. Глава Чечни пообещал щедрое вознаграждение за указанную информацию и содействие.

Чуть позже Кадыров сообщил, что Делимханов цел и невредим, а предыдущая информация оказалась фейком. При этом глава республики признался, что «подлил масла в огонь» и «авторы фейка сами поверили в свою сказку».