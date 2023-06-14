Энергодар, Запорожская область, 15 июня, 2023, 02:43 — ИА Регнум. Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) намерен посетить 15 июня генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом 15 июня рассказал советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа в беседе с ТАСС.

Иван Шилов ИА REGNUM Запорожская АЭС. Энергодар

Гросси с большой долей вероятности совершит визит на ЗАЭС 15 июня с целью оценить ситуацию на станции после подрыва Каховской ГЭС и провести ротацию инспекторов. Кроме того, ожидается, что Гросси проследит за соблюдением пяти основных принципов защиты станции, представленных Совету Безопасности ООН 30 мая.

Карчаа предположил, что миссия МАГАТЭ будет увеличена вдвое, до четырёх человек. По словам представителя «Росэнергоатома», ситуация на ЗАЭС действительно беспокоит Гросси и все вопросы, связанные со станцией, входят для главы МАГАТЭ в число приоритетных.

Группа экспертов должна была прибыть на АЭС в конце мая, но ротация была перенесена по инициативе Киева.

Ранее ИА Регнум сообщало, что администрация Запорожской АЭС не рассматривает возможность консервации станции или прекращения её работы после разрушения Каховской ГЭС. Отмечается, что безопасность работы ЗАЭС не находится под угрозой, системы водоснабжения функционируют штатно и подготовка к отопительному сезону идёт по графику.

В «Росэнергоатоме» заверили в обеспечении ядерной безопасности на ЗАЭС на фоне ситуации с разрушением Каховской ГЭС в полном объёме.