Хельсинки, 15 июня, 2023, 02:14 — ИА Регнум. Загадочное послание, адресованное одному из журналистов, оставил перед смертью наёмник из Финляндии, воевавший на стороне украинской армии. Об этом 14 июня написал обозреватель Ilta-Sanomat Миикка Каскинен.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Гражданин Финляндии погиб на территории Украины, он принимал участие во многих боевых операциях ВСУ, в том числе в боях за Артёмовск. Каскинен пояснил, что в течение всего периода боевых действий наёмник поддерживал связь с корреспондентом агентства Yle.

Незадолго до гибели мужчина написал журналисту о том, что у него есть много материала, который может заинтересовать корреспондента, и он готов предоставить этот материал как только выберется с передовой.

Каскинен уточнил, что наёмник рассказывал о недостаточном профессионализме украинских военных.

«Тот, кто привык к стандартам НАТО, на передовой очень быстро потеряет голову», — указывал финн.

Обозреватель уточнил, что погибшему бойцу из Финляндии было меньше 30 лет.

Ранее ИА Регнум сообщало, что на Украине в ходе боевых действий погиб наёмник из Финляндии. Подробности его гибели, а также личные данные не разглашаются. Отмечается, что мужчина отправился в зону спецоперации добровольцем.