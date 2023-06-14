Каир, 15 июня, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Сотрудники офиса британской вещательной корпорации Би-би-си в египетской столице Каире провели однодневную забастовку в знак протеста против снижения заработной платы, сообщает портал cairo24.com.

(сс) tara hunt BBC

Уровень доходов работников стал снижаться на фоне падения курса египетского фунта. Сотрудники офиса обратились в Синдикат египетских журналистов и обвинили руководство корпорации в дискриминации, а также в нарушении их трудовых прав.

Они указали на то, что расчёт заработной платы в других зарубежных подразделениях Би-би-си, например в ливанском или турецком офисе, ведётся не так, как в случае с египетским.

Бастующие призвали руководство компании исправить ситуацию. Протестующих поддержала Международная федерация журналистов.

С марта 2021 года курс египетского фунта по отношению к американскому доллару опустился почти в два раза. В настоящее время за один доллар можно купить 31 египетский фунт.

Как сообщало ИА Регнум, 2 мая газета The New York Times написала о том, что в США могут приостановить выход новых эпизодов подавляющего большинства популярных вечерних телешоу из-за забастовки сценаристов Голливуда, которая является крупнейшей за последние 15 лет. Это касается программ «Ночное шоу с Джимми Фэллоном», «Позднее шоу со Стивеном Колбером», «Джимми Киммеле в прямом эфире» и «Поздней ночью с Сетом Майерсом».

Работники отрасли потребовали повысить им зарплаты и заключить с ними новые соглашения. В противном случае они пообещали бастовать несколько месяцев.