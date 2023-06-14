Белгород, 15 июня, 2023, 01:13 — ИА Регнум. Власти Белгородской области начали проводить выдачу продуктовых наборов жителям, которые были эвакуированы из приграничных районов, подвергшихся обстрелам со стороны Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального правительства.

ИА REGNUM Гуманитарная помощь

Общий вес набора составляет 9 кг. В него входят макароны, рис, гречневая крупа, чай, сахар, мука, подсолнечное масло, пряники, печенье, а также рыбные, мясные и овощные консервы.

Отмечается, что такую помощь получают те, кто проживает вне пунктов временного размещения. В Белгороде действуют четыре пункта выдачи гуманитарной помощи.

Они располагаются в Центре молодежных инициатив, в культурном центре «Октябрь», в торговом центре «Пять звезд» и в спортивном комплексе «Космос».

Как сообщало ИА Регнум, 5 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что временно переселённые жители региона получат две единоразовые выплаты. Он также объявил, что этим людям предоставят кредитные каникулы и их освободят от оплаты коммунальных услуг.

6 июня Вячеслав Гладков сообщил, что из приграничных районов в Белгородской области эвакуировали почти 60 тыс. человек. При этом в пунктах временного размещения приняли более 8 тыс. временно переселённых жителей.

Губернатор добавил, что многие эвакуированные перебрались в другие российские регионы.