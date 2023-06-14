Москва, 15 июня, 2023, 00:31 — ИА Регнум. Российский кинорежиссёр Клим Шипенко не смог посетить церемонию вручения государственных премий в Кремле, поскольку находился на съемках своего очередного проекта. Об этом он заявил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Кремль

«Был на съемках [сиквела] «Холопа», — сказал Шипенко.

Он также рассказал, что в Петербурге недавно завершился съемочный процесс «Холопа — 2». Премьера фильма планируется в декабре 2023 года.

Как сообщало ИА Регнум, 11 июня президент России Владимир Путин подписал указы о присуждении государственных премий за 2022 год в области культуры, науки, гуманитарной и благотворительной деятельности. В список лиц, удостоенных премий, попали создатели фильма «Вызов».

Лауреатами стали Клим Шипенко, а также генеральный директор Первого канала Константин Эрнст и актриса Юлия Пересильд. Съемки фильма проходили на борту Международной космической станции (МКС). «Вызов» стал первой картиной, снятой на этой станции.

Он вышел в прокат 20 апреля 2023 года. За шесть недель «Вызов» посмотрели более 5 млн человек. Владимир Путин в День космонавтики благодарил создателей картины и назвал её уникальным событием для мирового кинематографа.