Киев, 14 июня, 2023, 23:53 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги второй раз за сутки звучит на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют 14 июня данные онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Воздушная тревога была объявлена в Киеве в 23:41 мск, а через минуту, в 23:42 мск, сирены прозвучали в Киевской области и ещё в шести украинских регионах. Ещё через четыре минуты, в 23:45 мск, воздушная тревога была объявлена во всех регионах Украины, а также во временно оккупированных властями Киева районах Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Жителей регионов Украины просят не игнорировать сигнал воздушной тревоги и проследовать в укрытие.

По данным украинских СМИ, воздушная тревога на Украине объявлена в связи с тем, что с российского аэродрома Саваслейка в Нижегородской области взлетел истребитель МиГ-31К, носитель гиперзвуковых ракет «Кинжал».

На всей территории Украины объявляют воздушную тревогу уже второй раз за сутки. В первый раз сирены прозвучали в 20:11 мск в четырёх регионах, и через несколько минут тревогу объявили во всех регионах страны. В 20:48 мск все предупреждения были отменены.

Ранее ИА Регнум сообщало, что киевские чиновники закупили барабаны в бомбоубежища на $24 тысячи. Как стало известно в количестве 306 штук их закупила Днепровская районная администрация. В тендере указано, что цель закупки — «психологическая разгрузка детей в укрытиях во время воздушных тревог».