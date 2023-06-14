Варшава, 14 июня, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Польша станет центром технического обслуживания танков стран — членов Североатлантического альянса, заявил в среду, 14 июня, постоянный представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский в ходе дискуссии на площадке медиаплатформы Defence One.

Иван Шилов ИА REGNUM Abrams

«Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе», — сказал постпред.

По словам Шатковского, в ближайшие дни Польша и Германия заключат сделку по созданию в стране центра ремонта немецких основных боевых танков Leopard, которые были повреждены в ходе боевых действий на Украине или изначально находились в ненадлежащем состоянии.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии заседания глав министерств обороны стран — участниц НАТО признал потерю Вооружёнными силами Украины части предоставленной западной военной техники в зоне боевых действий. При этом он подчеркнул, что при масштабном наступлении потери неизбежны.

Как передавало ИА Регнум, глава министерства обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что власти ФРГ не обладают на сегодняшний день возможностью заменить или отремонтировать каждый подбитый на Украины танк Leopard. Он добавил, что до конца года ВСУ получат в своё распоряжение ещё более сотни таких боевых машин.