Посол в НАТО заявил о создании в Польше центра техобслуживания танков
Посол в НАТО Шатковский заявил о намерении создать в Польше центр техобслуживания танков Abrams
Варшава, 14 июня, 2023, 23:48 — ИА Регнум. Польша станет центром технического обслуживания танков стран — членов Североатлантического альянса, заявил в среду, 14 июня, постоянный представитель Польши при НАТО Томаш Шатковский в ходе дискуссии на площадке медиаплатформы Defence One.
«Вполне вероятно, что Польша станет центром технического обслуживания всех танков Abrams США или других танков союзников по всей Европе», — сказал постпред.
По словам Шатковского, в ближайшие дни Польша и Германия заключат сделку по созданию в стране центра ремонта немецких основных боевых танков Leopard, которые были повреждены в ходе боевых действий на Украине или изначально находились в ненадлежащем состоянии.
Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в преддверии заседания глав министерств обороны стран — участниц НАТО признал потерю Вооружёнными силами Украины части предоставленной западной военной техники в зоне боевых действий. При этом он подчеркнул, что при масштабном наступлении потери неизбежны.
Как передавало ИА Регнум, глава министерства обороны Германии Борис Писториус, в свою очередь, заявил, что власти ФРГ не обладают на сегодняшний день возможностью заменить или отремонтировать каждый подбитый на Украины танк Leopard. Он добавил, что до конца года ВСУ получат в своё распоряжение ещё более сотни таких боевых машин.