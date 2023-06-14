Санкт-Петербург, 14 июня, 2023, 23:35 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга выкупил у «Коринтианса» контракт 21-летнего бразильского нападающего Густаво Манутана, заявил председатель правления клуба Александр Медведев в эфире «Матч ТВ».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок ФК «Зенит» Густаво Мантуан и игрок ФК «Сочи» Мусса Сиссако

«Мантуан остаётся игроком «Зенита». Мы выкупили [его трансфер], можно об этом писать», — сказал Медведев.

По данным transfermarkt, на данный момент трансферная стоимость Мантуана составляет 3 миллиона евро. По оценкам немецкого интернет-портала, «сине-бело-голубые» заплатили за футболиста всю его рыночную стоимость.

В завершившемся сезоне чемпионата России Густаво Мантуан, выступая за «Зенит» на правах аренды, принял участие в 22 матчах регулярного сезона, в которых отметился шестью забитыми мячами в ворота ЦСКА, «Динамо», «Сочи», «Химок» и «Оренбурга». Также бразилец отдал четыре голевые передачи.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что бразильский центральный защитник московского футбольного клуба ЦСКА Виллиан Роша стал самым подорожавшим игроком по итогам сезона Российской Премьер-лиги. Стоимость защитника поднялась с 3,5 до 7 миллионов евро по оценкам transfermarkt. Виллиан Роша пополнил состав «красно-синих» 1 сентября 2022 года, перейдя из «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.