Сальдо: военный трибунал должен судить Столтенберга и его коллег по НАТО
Херсон, 14 июня, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Военный трибунал должен судить генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и его коллег по НАТО за организацию поставок вооружения Украине, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Столтенберг может говорить то, что он считает нужным. И все точки, куда они направляют свои ракеты и куда дают своё оружие, они известны… Столтенберг и все такие «коллеги» подпадают под военный трибунал», — заявил Сальдо на полях ПМЭФ, отметив, что тем самым генсек НАТО и его коллеги совершают военное преступление.
Ранее генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что главы министерств обороны стран — членов Североатлантического альянса в ходе заседания в Брюсселе 15 июня обсудят создание долгосрочной программы военной помощи Украине. Также, по его словам, на встречу пригласят крупнейших в Европе представителей военной промышленности.
Как передавало ИА Регнум, на пресс-конференции в Брюсселе генсек военно-политического блока подтвердил планы НАТО развернуть на территории европейских стран более трёх сотен тысяч военнослужащих, в том числе и подразделения воздушных и морских сил.
Столтенберг также напомнил, что рассчитывает на вступление Швеции в Североатлантический альянс к началу саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.