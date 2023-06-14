Херсон, 14 июня, 2023, 23:28 — ИА Регнум. Военный трибунал должен судить генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга и его коллег по НАТО за организацию поставок вооружения Украине, заявил временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

«Столтенберг может говорить то, что он считает нужным. И все точки, куда они направляют свои ракеты и куда дают своё оружие, они известны… Столтенберг и все такие «коллеги» подпадают под военный трибунал», — заявил Сальдо на полях ПМЭФ, отметив, что тем самым генсек НАТО и его коллеги совершают военное преступление.

Ранее генеральный секретарь НАТО Столтенберг заявил, что главы министерств обороны стран — членов Североатлантического альянса в ходе заседания в Брюсселе 15 июня обсудят создание долгосрочной программы военной помощи Украине. Также, по его словам, на встречу пригласят крупнейших в Европе представителей военной промышленности.

Как передавало ИА Регнум, на пресс-конференции в Брюсселе генсек военно-политического блока подтвердил планы НАТО развернуть на территории европейских стран более трёх сотен тысяч военнослужащих, в том числе и подразделения воздушных и морских сил.

Столтенберг также напомнил, что рассчитывает на вступление Швеции в Североатлантический альянс к началу саммита НАТО в Вильнюсе, который пройдёт 11–12 июля.