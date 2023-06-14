Вашингтон, 14 июня, 2023, 23:15 — ИА Регнум. Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе визита в Китай намерен обсудить со своими коллегами возможные пути разрешения украинского конфликта. Об этом в среду заявил представитель госдепа Мэттью Миллер.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

«Если Китай серьёзно относится к достижению мира, который уважает сувернитет Украины и её территориальную целость, разумеется, это было бы важным и полезным. Я уверен, что это станет предметом предстоящих дискуссий во время поездки [Энтони Блинкена]», — сказал Миллер в ходе брифинга.

По его словам, Блинкен также рассчитывает выразить Китаю озабоченность американской стороны касательно действий Пекина в ряде политических вопросов, в том числе в ситуации в Тайваньском проливе и в контексте специальной военной операции ВС России.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава министерства иностранных дел КНР Цинь Ган в ходе телефонного разговора с Энтони Блинкеном призвал Соединённые Штаты Америки перестать вмешиваться во внутренние дела Китая. Он отметил, что американская сторона должна «проявить уважение» и предотвратить попытки нанесения ущерба суверенитету, безопасности и интересам страны.