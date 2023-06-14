Кейптаун, 14 июня, 2023, 23:11 — ИА Регнум. Российское судно Lady R, которое в декабре прибыло на базу военно-морских сил ЮАР, не грузилось оружием для его отправки в Россию, заявила южноафриканский министр обороны и по делам ветеранов Танди Модисе 14 июня в рамках ответов на вопросы депутатов национального парламента.

Ольга Шклярова ИА REGNUM ЮАР

Глава ведомства отметила, что Южно-Африканская Республика ничего не нарушала. Она сообщила, что Lady R доставило в ЮАР груз для Вооружённых сил этой страны, заказанный еще в 2018 году.

При этом Модисе не стала уточнять, что именно привёз корабль в Южно-Африканскую Республику.

Как сообщало ИА Регнум, 11 мая посол США в Претории Рубен Бригети заявил, что в декабре 2022 года на базе ВМС ЮАР в Саймонстауне на российское судно Lady R якобы погрузили оружие и боеприпасы. Он допустил, что этот груз мог предназначаться российским военным.

При этом дипломат не предъявил каких-либо доказательств в поддержку своих слов. После вызова в МИД ЮАР Бригети извинился и признал, что перешел черту.

28 мая южноафриканский президент Сирил Рамафоса назначил независимую экспертную комиссию для расследования ситуации вокруг Lady R. Она подготовит для главы государства доклад с информацией по судну.