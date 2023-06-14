Нью-Йорк, США, 14 июня, 2023, 22:35 — ИА Регнум. Организация Объединённых Наций призывает придерживаться обязательств по нераспространению ядерного оружия и выступает за то, чтобы страны избегали шагов, которые могли бы привести к эскалации, заявил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

Так он оценил заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о российском тактическом ядерном оружии (ТЯО), которое размещается в республике. Дюжаррик отметил, что в настоящее время ядерные риски повысились до тревожно высокого уровня.

Представитель генсека добавил, что последствия эскалации, которой следует избегать, могут быть катастрофическими.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июня Александр Лукашенко заявил, что в случае агрессии против Белоруссии у него не возникнет каких-либо сомнений относительно применения ядерного оружия в отношении противника. Он также отметил, что размещаемое Россией тактическое ядерное оружие (ТЯО) появится на белорусской территории в течение нескольких дней.

25 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва по просьбе Минска разместит российское тактическое ядерное оружие в Белоруссии. Российский лидер напомнил, что такие страны, как США, давно используют подобную практику, размещая ядерное оружие на территории своих союзников.

9 июня на встрече с Лукашенко президент России сообщил, что размещение российского ТЯО в Белоруссии начнется сразу же после того, как 7–8 июля завершат подготовку сооружений для этого ядерного оружия.