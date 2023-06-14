Казань, 14 июня, 2023, 22:23 — ИА Регнум. Пожар в жилом пятиэтажном доме локализован в центре Казани. Об этом 14 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

Информация о возгорании кровли в жилом пятиэтажном доме, расположенном на улице Чехова, 8/2, в Казани, поступила в региональное ведомство в 18:35 мск. Площадь пожара составила 1100 кв. метров.

Из дома были эвакуированы 132 человека, включая двух маломобильных граждан, которые были переданы под наблюдение медиков. Проведëн поквартирный подход, информация о пострадавших не поступала. Для временного размещения граждан подготовлены места в местной гостинице.

Локализация пожара была объявлена в 20:25 мск, ликвидация открытого горения произошла в 21:06 мск. В ликвидации пожара задействованы 62 человека и 12 единиц техники.

Прокуратура Татарстана взяла на контроль установление причин и обстоятельств возгорания, а также вопросы соблюдения жилищных прав пострадавших граждан. По факту пожара организована проверка.

Ранее ИА Регнум сообщало о пожаре, вспыхнувшем в жилом пятиэтажном доме на улице Чехова в Казани. Пожару присвоен четвёртый уровень сложности.