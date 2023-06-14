Вашингтон, 14 июня, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5-5,25% годовых. О решении, принятом по итогам июньского заседания, сообщается в пресс-релизе регулятора.

Zuma/TASS Здание Федеральной резервной системы США

Сохранение ставки произошло впервые с января 2022 года. Американские аналитики прогнозировали, что именно так на этот раз и произойдёт.

О повышении ставки до актуального значения ИА Регнум сообщало ранее. Регулятор заявил об этом 3 мая. ФРС выразила готовность скорректировать позицию американской денежно-кредитной политики в случае рисков, которые могут помешать достижению определённых целей. Кроме того, комитет продолжит сокращать запасы казначейских ценных бумаг и долговых обязательств агентств и ценных бумаг с ипотечным покрытием.