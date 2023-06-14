Калининград, 14 июня, 2023, 21:25 — ИА Регнум. России не нужно реагировать на то, что в Польше решили «переименовать» Калининград. Об этом 14 июня заявил РИА Новости губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Виталий Невар/ТАСС Калининград

«Никогда не спорь с идиотом, сначала ты опустишься до его уровня, а там он задавит тебя опытом», — напомнил глава региона известную поговорку.

Он также назвал стремление Польши дать другое название городу «политическим кретинизмом». Губернатор призвал не соревноваться в этой сфере с соседним государством.

Ранее эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер в беседе с ИА Регнум отметил, что России не нужно стараться улучшить отношения с Польшей. По его мнению, РФ нужно заняться переустройством Восточной Европы или её части.

В Польше «переименовали» Калининград в Крулевец 1 июня. Жителям страны также рекомендовали называть Калининградскую область Крулевецкой. Это объяснили борьбой с «русским миром». В республике уже стали менять дорожные указатели в связи с нововведением.