Прага, 14 июня, 2023, 21:06 — ИА Регнум. Курорты в Чехии ещё не оправились после карантинных ограничений, объявленных из-за коронавируса, как республика присоединилась к антироссийским санкциям, что принесло новые убытки. Об этом директор государственного агентства CzechTourism Ян Хергет сообщил телеканалу France24.

Владимир Федоренко/РИА Новости Карловы Вары. Чехия

Он рассказал, что ранее в год республику посещало более 60 тысяч граждан РФ. В 2022 году показатель упал до 2 тысяч. Причем российские туристы тратят в среднем 3500 крон (около 13 тысяч рублей) в день, а чешские — в пять раз меньше.

Как сообщили в Карловых Варах, которые были популярны у туристов из России, там потеряли до 80% клиентов.

«Нам нужно компенсировать падение числа гостей из России, потому что очевидно, что они не вернутся», — сказал Хергет.

Глава агентства заявил, что чешским курортам нужно стремиться привлечь туристов из стран Ближнего Востока.

Как сообщало ИА Регнум, ранее о разорении курортов без российских туристов сообщили в Хорватии, Черногории и Албании. Введение республиками санкций против РФ стало болезненным ударом по их экономикам.

Аналогичные проблемы у туристического сектора в Италии. Потери турфирм в 2022 году достигали 90% и больше. Только в Риме из-за прекращения потока российских туристов потеряли 150 млн евро.