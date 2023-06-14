Вашингтон, 14 июня, 2023, 20:36 — ИА Регнум. Сенатор-республиканец Джим Риш заблокировал поставку Венгрии американского оружия на сумму $735 млн. Как стало известно 14 июня, причиной послужило затягивание Будапештом ратификации членства Швеции в НАТО.

Zuma/TASS Джим Риш

Как сообщил Риш в интервью The Washington Post, он уже неоднократно прямо заявлял венгерскому парламенту о своей обеспокоенности.

«Так как уже июнь, а вопрос всё ещё не решён, я решил приостановить продажу нового американского оружия Венгрии», — подытожил он.

В запланированный пакет входили 24 реактивные системы залпового огня HIMARS, боеприпасы и запчасти. Риш уверен, что блокировка позволит получить результат во взаимодействии с Венгрией и соответствующее одобрение на расширение альянса перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

Ранее ИА Регнум сообщало, что жители Швеции попросили Венгрию не пускать их страну в НАТО. Депутаты венгерского парламента получили десятки писем из Финляндии и Швеции с просьбой отклонить заявку их правительств на вступление в альянс. Как рассказал спикер парламента Ласло Кёвер, в своих письмах люди указывают на отсутствие демократии в процессе принятия решения по участию в НАТО Стокгольмом и Хельсинки.

Венгрия долгое время осложняет вступление Швеции в НАТО. Премьер Виктор Орбан ранее заявлял, что его страна пока не готова рассматривать ратификацию шведской заявки из-за разногласий между Будапештом и Стокгольмом. В частности, правительство выражало недовольство регулярными необоснованными обвинениями шведских политиков в отходе Венгрии от демократических принципов деятельности.