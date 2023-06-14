Мелитополь, 14 июня, 2023, 20:11 — ИА Регнум. Свыше 20 тысяч жителей временно переместили из регулярно обстреливаемых украинскими войсками населенных пунктов в Запорожской области. Об этом в интервью ТАСС заявил 14 июня врио губернатора региона Евгений Балицкий.

Константин Михальчевский/РИА Новости Последствия обстрела ВСУ города Васильевка Запорожской области

«Мы переместили 20 с лишним тысяч», — сказал он.

Балицкий при этом добавил, что до 5 тысяч человек постоянно находятся в пунктах временного размещения.

Как сообщало ИА Регнум, Евгений Балицкий 5 мая заявил, что жителей 18 прифронтовых населённых пунктов Запорожской области из-за усилившихся обстрелов со стороны ВСУ временно вывезут вглубь региона. Врио главы области принял решение временно переместить с прифронтовых территорий вглубь области в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений.

В тот же день вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко заявил, что руководство Запорожской области планирует переселить 70 тысяч человек из приграничных районов, чтобы обезопасить жителей от обстрелов со стороны ВСУ. Он отметил, что перемещение добровольное.